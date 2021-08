Dove lo metti sta. O quasi. Ma lì davanti, il terzo allenato da quando l'attaccante messicano è arrivato in Italia. Ancelotti l'aveva messo al centro di un progetto rivoluzionario che avrebbe dovuto riportare in alto il Napoli, con Gattuso non c'era un grande feeling e ora il giocatore vuole mettersi alle spalle tutti i problemi per voltare pagina e iniziare con il piede giusto una nuova gestione.- Non è stata granché l'estate di Lozano, che l'11 luglio si prende un grande spavento dopo un contrato con il portiere avversario durante la sfida di Gold Cup tra Messico e Trinidad & Tobago: l'attaccante sbatte il viso contro il ginocchio del portiere, va a terra, sviene e rischia di perdere un occhio. Allarme rientrato per fortuna, il controllo neurochirurgico e neurologico fatto dieci giorni fa ha dato esito negativo e lo sguardo è rivolto verso il futuro per una stagione che vuole vivere da protagonista.- Hirvig ha messo a fuoco la nuova stagione, Spalletti sa che può contare su un giocatore che. Nel gioco del nuovo allenatore Lozano può diventare devastante a campo aperto, se prende velocità non lo fermano più. Non sarà il miglior bomber della squadra, ma con 15 reti - e 5 assist - in 2639 minuti è il giocatore con la media-gol migliore (un gol ogni 175'). Spalletti si coccola Lozano, il jolly del suo, nuovo, Napoli.