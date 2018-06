Controlla, accelera, punta, sterza e calcia.Facendo, tanto per cambiare, la differenza. Un esordio mondiale da urlo, un colpo 'assassino' alla squadra di Löw, l'ennesima conferma di un talento destinato al salto in una grande squadra, a un anno dal suo arrivo in Europa., che hanno permesso al club di proprietà della Philips di vincere il titolo, sono stati un buon biglietto da visita, i primi 90' del Mondiale hanno fatto impennare il costo del suo cartellino.Il Psv si frega le mani e fiuta l'affare. Per strappare El Chucky (esatto, proprio come la bambola assassina dei film horror) al Pachuca ha investito circa 8 milioni di euro, ora per lasciarlo partire chiede cinque volte tanto.le difficoltà legate al futuro societario e le incertezze in merito all'Europa League, hanno rimandato ogni possibile trattativa. Il Milan, dopo il Mondiale, quando avrà risposte da Yonghong Li e dalla Uefa,. Sulla punta del Tri, che si ispira a Damián Álvarez e considera Federer uno dei suoi idoli, c'è anche il Manchester City, da oggi qualche big in più.