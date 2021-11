torna sulle sue dichiarazioni rimbalzate dal ritiro della nazionale messicana ( "Voglio un club più grande" ). L'attaccante del Napoli ha scritto in un post su Instagram:reale e qualcuno con un desiderio diverso da quello di dare l'interpretazione corretta, volenti o nolenti, le travisa., i miei figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli, gli amici di mia moglie sono napoletani, i miei vicini e amici sono napoletani, i momenti più belli della mia vita recente sono passati a Napoli. Lo devo ai tifosi del Napoli e trovo nella loro fedeltà motivo sufficiente per lasciare anima, vita e cuore in campo ogni volta che indosso la maglia del Napoli.#forzanapolisempre".