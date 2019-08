Come riporta la redazione mercato di Sky Sport, Hirving Lozano ed il Napoli sono molto vicini, ma non è ancora chiusa la trattativa. Nell'incontro in mattinata tra Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis a Napoli si stanno cercando di limare alcuni dettagli, ma al momento resta l'ostacolo dei diritti d'immagine da superare. L'accordo con il PSV c'è da tempo, l'obiettivo tra le parti è quello di arrivare ad una chiusura dell'accordo.