Hirving Lozano è pronto a sbarcare sotto il Vesuvio. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire, ma l'accordo c'è già da qualche giorno: 42 i milioni di euro in ballo per chiudere come previsto da clausola di rescissione, una percentuale di questa cifra (8-9 milioni) andrà al Pachuca, il club che ha ceduto Lozano agli olandesi due anni fa. Il nazionale messicano del PSV Eindhoven è atteso all'inizio della prossima settimana a Napoli per fare le visite mediche e firmare il contratto col club del presidente De Laurentiis allenato da Ancelotti.



Intanto l'allenatore del PSV Eindhoven, Mark Van Bommel ha dichiarato: "Le cose non sono sempre bianche o nere, c'è sempre una zona grigia. Non puoi escludere un giocatore solo per delle voci di mercato, ma magari la società stessa mi suggerirà di non farlo giocare perché sta per succedere qualcosa".