Para dejar huella hay que tocar el suelo antes de echar a volar Tu vida forma parte de una cadena de casualidades a las que se les ha dado la oportunidad de cambiar el mundo. Así que, solo por si se te ha olvidado, recuerda que el éxito no eres tu saliendo de un entrenamiento. Exito son las manos que te quitan los zapatos y te preguntan si eres feliz. Exito no es un puñado de desconocidos aplaudiendo, sino quienes te quieren diciéndote que están orgullosos de ti. Es cuando lo que tienes que decir es mas valioso que el silencio y cuando en silencio eres capaz de entender que hay cosas que simplemente no hace falta decir. Ya que estas ahí, hazte un favor y no seas una de esas personas que rozan a los demás a medias y se esfuerzan por hacer que no parezca amor. Eso es trampa. Amor son los ojos capaces de mirar mas allá de la piel, mas allá del caparazón. Es la piel que se eriza sin que se toquen y los hombros que sostienen mundos ajenos cuando estos están a punto de venirse abajo. Amor no es un anillo en el dedo anular; es llenarse las manos de admiración por otro ser humano, de carne que se corta y huesos que se rompen. Amor no es aquí y ahora, es donde sea y siempre. Ya sabes mi amor, tirar desde arriba y empujar desde abajo. No te conformes con nada ni con nadie. La valentía no es solamente tragar y sonreír, también es pegar un golpe en la mesa y cambiarlo todo, aunque se suponga romper un vaso y coser alguna herida. Valentía es cuando algo te toca el corazón y tu te dejas. Cuando tienes miedo y aun así, vas. Un valiente no es quien nunca tiene miedo, eso es un mentiroso. Piérdete de vez en cuando y deja de buscar las cosas donde no están. Los sueños no son expectativas trajeadas que solo tienen limpios los zapatos; son lo que nace de sentir la tierra bajo los pies y de tirarse en plancha a por lo que nunca pensaste que podrías lograr sobrevivir y lograr conseguir. Así que mira a la vida de frente y dile que si ella es puta, TU MAS! #forzanapolisempre #napoli