Nella SFIDA A MISTERPALMIERI del mercoledì bisognava essere preparati a tutto. E si è visto già da Roma-Atalanta... Un po' tutti scivolati su Napoli e Spal, ovunque c'era olio per terra per fare un bel volo.



In questi casi si sa, chi è che rispunta? Quello che "la classe non è acqua" ovvero LUANO70, che è stato avveduto e bravo come al solito. Vediamo il suo ambo a quota 6/!.





SALERNITANA X



FIORENTINA 1X/GOL





Nella bufera è entrato anche ANDREW4EVER che si è salvato con la singola del pareggio tra Genoa e Bologna (3,50) ma ha cestinato all'ultimo secondo il pareggio tra Parma e Sassuolo e l'ambo. Che dolore...



A sabato, ragazzi... Con la SFIDA e un saluto più invito speciale all'amico Pisdiaz che ieri aspettavamo in tanti...