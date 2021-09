Domenica 3 e lunedì 4 ottobre (tra i pochi paesi al mondo dove due giorni per votare, omaggio alla pigrizia?) si vota per i sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino e centinaia di altri Comuni di ogni dimensione e ancora per il governo di una intera Regione (la Calabria) e infine per un paio di seggi parlamentari mica da poco (a Siena e Roma). SC'è anche ampia scelta possibile di voto per partiti e forze politiche assistenzialiste, clientelari, corporative e di fatto conservatrici dell'esistente anche se amano chiamarsi altrimenti. E si possono votare liste anti moderne e reazionarie, ce n'è infatti ad entrambi i capi della gamma dell'offerta politica. Un qualcosa di riformista da votare invece non c'è. E non c'è perché un riformismo ha come precondizione la comunicazione del reale stato delle cose. Per realmente modificarlo e aggiustarlo, sì aggiustarlo, nel mondo e nel modo reale della realtà.. E non è solo colpa "loro". Chiunque osasse colmare il deficit di verità verrebbe punito, stramazzato dal voto dei cittadini-elettori. Per cui, con poca voglia e nessuna speranza...In Italia la politica è un ramo dell'industria dell'entertainment. Quindi la vicenda umana e politica di Luca Morisi saranno messe in scena senza serietà, saranno "recitate" secondo vari copioni, tutti di...intrattenimento.Non tanto, solo un po', ma quanto basta a raccontare che questi manipolatori predicano bene e razzolano male, uno di loro... Oppure l'amico che ha sbagliato ma chiede scusa a tutti, l'uomo che inciampa ma a cui tendere la mano per risollevarsi, uno di noi..Ma il pubblico elettore esige, quando ha potuto la Lega ha dato ampia soddisfazione a queste voglie del pubblico e ora subisce contrappasso.Intrattenimento, per tutti i gusti, con vasto pubblico e quasi sempre di successo. Per la politica resta poco spazio, quasi niente. Per cui, con poca voglia e nessuna speranza...