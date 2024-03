Luca Nardi, che impresa: batte Djokovic a Indian Wells!

Incredibile, ma vero. Luca Nardi batte il numero 1 al mondo Novak Djokovic al torneo Atp 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano classe 2003, numero 123 nel ranking, sconfigge il serbo in tre set col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

"Sono senza parole - ha dichiarato al termine del match -. Ho la foto di Nole in camera, averlo battuto è una sensazione unica".



Nardi è il 6° tennista fuori dalla Top 100 a battere un numero 1 al mondo nella storia dei Masters 1000: l'ultimo a riuscirci era stato Kokkinakis a Miami 2018 contro Federer. Nell'ultimo Djokovic ha perso 9 volte, 5 contro tennisti italiani: Musetti a Monte Carlo; Sinner alle ATP Finals, in Coppa Davis e agli Australian Open; Nardi a Indian Wells.



Curiosità: Nardi è tifoso del Napoli. Nel turno precedente ha battuto il cinese Zhizhen Zhang dopo essere stato ripescato in seguito al forfait dell'argentino Tomas Martin Etcheverry e ora agli ottavi di finale giocherà contro lo statunitense Tommy Paul.