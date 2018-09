Debutto e assist, in cinque minuti. Piacere, Luca Pellegrini. Così la Serie A ha accolto un nuovo talento lanciato dalla Roma contro il Frosinone nel finale di una partita già scritta, ma con la sensazione che quell'esordio fosse solo l'inizio di un percorso importante. Classe '99, terzino sinistro dagli inizi, Pellegrini è uno dei prospetti migliori del settore giovanile giallorosso su cui la società ha fatto un ragionamento chiaro: niente prestiti nonostante più di 12/13 richieste tra Serie A e estero, su tre competizioni c'è la voglia di premiarlo più spesso possibile come vice Kolarov. Ma soprattutto, il peggio è passato sul fronte contrattuale.



RISCHIO JUVE - Pellegrini infatti dopo un brutto infortunio - la rottura del crociato un anno fa - è stato a lungo in bilico nelle trattative di rinnovo con la Roma. Tira e molla infinito, lunghissimo finché si è arrivati all'intesa: Monchi ha fatto un passo verso Luca Pellegrini e il suo entourage, intesa fino al 2022 e un rischio beffa evitato. La Juventus aveva già preso informazioni, pronta a entrare in scena qualora Pellegrini non avesse firmato il rinnovo coi giallorossi. Un colpo futuribile di prima classe a parametro zero, Paratici ha fiutato l'opportunità ma nel massimo rispetto della Roma. In attesa, insomma. Monchi però ha blindato il terzino, presente e futuro giallorosso, un assist per partire al meglio. Sarà felice Bruno Conti, l'uomo che lo ha scovato e portato a Trigoria. Il resto è storia da scrivere, con buona pace della Juve.