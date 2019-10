Luca Pellegrini, terzino sinistro del Cagliari, in prestito dalla Juve, parla dei bianconeri a Tuttosport: "Il mio unico obiettivo è pensare fare benissimo a Cagliari. E' l'unico modo per crescere: disputare una stagione importante. E dire grazie alla società, ai tifosi. E' chiaro che ho delle ambizioni, ma penso al presente. Non vivo il Cagliari come se fosse una situazione di passaggio. E non solo per un fatto di rispetto per i tifosi e le società. E' anche un fatto di maturità, la mia. Vivo bene il presente. E penso solo a fare bene qui. Se mi comprerei a 22 milioni? Preferisco non rispondere".



SUI RAIOLA - "I Raiola sono i migliori. Punto". Il padre di Pellegrini è un collaboratore di Mino ed Enzo Raiola, oltre che un osservatore.



LA NAZIONALE - "Io mi sento un giocatore dell'Under 21. E' il mio vero palcoscenico, oggi. E penso a fare bene lì. Come nel Cagliari. Io ragiono così. Il futuro si costruisce nel presente".