Luca Pellegrini sembrava il futuro terzino sinistro della Roma. Poi è arrivata la cessione alla Juve ordinata da Petrachi. Adesso il terzino ai giallorossi non ci pensa più: “E’ un aspetto del passato che ricordo con piacere, niente di più. Non si firma a vita, i tempi cambiano”. Ha detto a La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio della sua intervista.



Lei ha esordito nella Roma entrando al posto di De Rossi. Giochino: Totti o De Rossi?

Ringrazierò sempre Di Francesco per avermi fatto esordire. Totti non l’ho vissuto, Daniele sì. Ancora mi sento con lui e gli chiedo consigli.



A Roma ha vissuto anche Nainggolan.

C’è un rapporto che è nato subito per merito suo. Quando nel 2017 mi ruppi il crociato venne a parlarmi. E’ carismatico, trascinatore, fortissimo.



Sensazioni ad essere della Juventus?

Quando entri in quello spogliatoio è un’emozione. Io CR7 lo prendevo alla Play. E’ un soddisfazione, una grande rivincita. Non sarà facile starci ma darò il 110 per cento.



Ma con Kolarov ha litigato davvero?

E’ una grande idiozia. Ci rido ancora. Mi ha preso sotto la sua ala a Roma e tra noi c’è un rapporto fantastico.