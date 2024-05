Luca Percassi: 'De Rossi? L'Atalanta gioca tre volte a settimana da due mesi e mezzo...'

54 minuti fa



Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN prima della sfida di questa sera contro la Roma. "Il mister sa toccare le corde giuste, il principio è quello di non aver rimpianti e andare al massimo. Questa deve essere la caratteristica che ci accompagna, ci sono partite importanti che abbiamo meritato di giocare. C'è grande responsabilità".



Come ha reagito alle dichiarazioni di De Rossi?

"Mi limito ad osservare che l'Atalanta da due mesi e mezzo gioca tre volte a settimana, non c'è stata possibilità di recuperare la gara con la Fiorentina in altra data. Basta osservare in maniera oggettiva quello che è successo, abbiamo sempre giocato e per noi è la cinquantunesima partita della nostra stagione".