Luca Ravenna, stand up comedian, in tour per l'Italia con il suo spettacolo, è un grande tifoso dell'Inter. Nella giornata di ieri doveva intervenire nel corso della nostra diretta Twitch, ma, purtroppo, per problemi tecnici il collegamento è saltato. Beh, Luca, tra i protagonisti di Lol, ci ha recapitato il suo pensiero per quanto riguarda il mercato Inter, partendo dall'addio di Lukaku: "Lukaku, ti voglio bene e te ne vorrò per sempre. Abbiamo avuto attaccanti pazzeschi. Ma pochi hanno voluto bene all'Inter. Lui ci ha voluto bene, mi sembra. Ora speriamo che Pinamonti all'improvviso diventi un killer".



SU DZEKO - "E che Dzeko ci regali un paio di stagioni alla Boninsegna quando andò, ahinoi, dai gobbacci".