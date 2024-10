AFP or licensors

Luca Toni e il retroscena su Vlahovic: "Dopo il mio messaggio la maglia era d'obbligo..."

43 minuti fa



Curioso retroscena raccontato da Luca Toni, ex attaccante azzurro e attuale opinionista di Prime Video, al termine del match Lipsia-Juventus: "Vedete la maglietta di Vlahovic qui con me perchè prima della partita gli ho scritto e ho previsto tutto. Gli ho detto: "La Juventus vincerà e tu farai gol, ma in cambio mi devi dare la tua maglietta". Detto fatto".