Bandiera della Fiorentina, meteora del Genoa. A tre giorni dalla sfida decisiva tra viola e rossoblù che potrebbe spedire una delle due formazioni in Serie B, della gara ha parlato il doppio ex Luca Toni. E le parole spese per la compagine rossoblù sono state tutt'altro che piacevoli: " Tra le due squadre quella messa peggio è sicuramente il Genoa. Retrocedere per loro sarebbe una vera tragedia sportiva - ha affermato il Campione del Mondo del 2006 a margine di un evento tenutosi ieri a Pescia - Chi l'avrebbe mai detto che si sarebbe trovato in una situazione così complicata…"



La gara avrà un risvolto particolare anche per Cesare Prandelli che a Firenze, proprio con Toni in campo, ha vissuto gli anni migliori della sua carriera e che dei viola detiene ancora un abbonamento in tribuna: "Per lui sarà una gara molto difficile - ha proseguito l'ex bomber - ma essendo ora l'allenatore del Genoa di sicuro farà il possibile per fare un risultato positivo ed evitare la retrocessione". Retrocessione che potrebbe riguardare anche la stessa Fiorentina seppur, sempre secondo Toni, i viola restano comunque favoriti: "Partiamo dal presupposto che la Fiorentina è molto più forte del Genoa. Poi è in una situazione di classifica migliore. Ci sono tutti i presupposti perché per i viola vada bene. E' chiaro che il clima teso che si respira attorno alla squadra non aiuterà. Ma dipende tutto dai giocatori della Fiorentina ed è giusto che dimostrino sul campo l'attaccamento alla maglia che dicono di avere".