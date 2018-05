La storia non si cancellerà mai più!

Cristiano, allenatore del, ex attaccante dele fratello di Alessandro, capitano dei ducali, si congratula con i, tornati incon la terza promozione consecutiva: "La storia non si cancellerà mai più! Complimenti a tutto il Parma ed ai suoi tifosi, ma soprattutto a quest’uomo che ha mantenuto la sua parola scendendo dalla A nell’inferno della D per amore della sua maglia e l’ha riportata in 3 anni in serie A! Chapeau".