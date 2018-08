Cristiano Lucarelli, neo allenatore del Livorno, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.



PANCHINA - "Sono molto tranquillo. Onestamente in questi giorni sto pensando a tutto tranne che al mio debutto. Spero che passi alla storia per un risultato positivo del Livorno, più che per una statistica personale. Ormai sono sette anni che faccio questo mestiere, anche se, nonostante sia sempre più vicino alle 200 panchine, mi considero ancora un aspirante allenatore...".



SERIE B - "Che cosa cambia con la B a 19 squadre? Se sarà così, ci sarà un livellamento verso l’alto. Diventerà un campionato ancora più difficile, con una classifica davvero cortissima. Nella prima giornata le big hanno faticato parecchio contro le neo-promosse. Se invece si dovesse tornare a 22, ci sarebbero più squadre invischiate nella lotta per non retrocedere".



JUVE FAVORITA - "La Serie A? È normale avere difficoltà all’inizio della stagione, soprattutto quando si cambia tanto. Ovviamente la Juventus rimane in assoluto la favorita, ma sono convinto che il Napoli se la giocherà fino in fondo per lo scudetto. E occhio all’Inter: i nerazzurri hanno tutti i mezzi per recuperare, serve soltanto tempo a Spalletti per far inserire bene i nuovi e trovare i giusti automatismi".