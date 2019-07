Lucas Leiva ha parlato in conferenza stampa del mercato e della prossima stagione: ''Milinkovic? Per noi è importante, in tante partite ha fatto la differenza. Fa parte del nostro gruppo, finché rimarrà sarà un giocatore importante. Sappiamo che tanti lo vogliono ma siamo felici che sia qui''.



CONDIZIONI - ''Ho avuto un piccolo problema alla coscia e devo aspettare l'esito degli esami. Non penso sia grave, ho solo un po' di fastidio''.



LAZIO - ''Dopo 10 anni al Liverpool ho fatto una scelta importante per la mia vita venendo qui. Mi sono trovato subito bene, così come la mia famiglia a Roma. Penso che la decisione sia stata giusta''.



INZAGHI - ''E' il simbolo della Lazio, lo era anche da giocatore. Per me è stato importante, mi ha fatto giocare tanto e ha creduto in me''.



EUROPA LEAGUE - ''Proveremo a vincere ogni competizione. Possiamo sempre meglio, dobbiamo ripercorrere la stagione di due anni fa''.