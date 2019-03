Lucas Leiva titolarissimo nel primo Liverpool di Klopp nella prima partita in carica contro il Tottenham. Sky Sport Uk ripropone l'11 titolare di quel match, in vista della super sfida tra Liverpool e Tottenham di domenica. E in campo, vicino ad Emre Can (poi passato alla Juventus) e Milner, c'è il centrocampista della Lazio Lucas Leiva. Per il resto, dalla porta in giù, pochi ancora ai Reds da quell'ottobre 2015, forse la cessione più eccellente è stata quella di Coutinho al Barcellona. Via tutta la difesa, l'unico ancora al Liverpool, per poco, è Alberto Moreno, altro nome in orbita Lazio. Proprio Lucas Leiva lo ha ospitato di recente a casa sua, la Lazio sta provando a portarlo in Italia, con la forte concorrenza del Barcellona.