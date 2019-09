E' notizia di ieri l'addio di Lucas Silva al Real Madrid: il centrocampista, cercato in estate dal Genoa, ha risolto il suo contratto con i Blancos, ed è ora in cerca di squadra. Intervenuto ai microfoni di AS, Silva ha dichiarato: "Per me è stato un piacere essere un giocatore del Real Madrid, è stata una bellissima esperienza. Ora sono pronto per una nuova sfida in Europa".



SULL'ITALIA - "Sì, ora sono in Italia con i miei agenti, abbiamo diverse proposte, ma dobbiamo analizzarle. Stiamo aspettando di decidere. Le mie caratteristiche di gioco si adattano bene al campionato spagnolo e italiano".



SUL FUTURO - "Proverò a giocare in un club che mi dà la possibilità di giocare in Champions o in Europa League, come successo con il Real Madrid e il Marsiglia".