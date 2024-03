Lucca, che sfortuna! Salta il debutto con l'Italia per un risentimento muscolare

Chiamata sfortunata per Lorenzo Lucca in Nazionale, dal momento che l'attaccante dell'Udinese avrebbe accusato un risentimento muscolare alla vigilia dell'amichevole con l'Ecuador, gara in cui avrebbe dovuto esordire da titolare. Lucca, in tournée in America con gli azzurri, dovrà quindi rimandare il suo debutto con la maglia dell'Italia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.