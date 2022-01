Sei gol nelle prime sette giornate di Serie B: erano bastati meno di due mesi a Lorenzo Lucca per far innamorare di sé gli osservatori di mezza Italia. Juventus, Milan, anche la Nazionale di Roberto Mancini aveva messo gli occhi sulla punta classe 2000 rivelazione del Pisa. Da inizio ottobre, però, qualcosa si è bloccato: problemi fisici e non solo, il gigante nerazzurro si è fermato e non ha più segnato. Sul mercato, però, i contatti non si sono mai fermati: nelle ultime ore il Sassuolo ha chiesto nuovamente informazioni sull'ex Palermo e sta provando a chiudere già oggi un'operazione da rendere poi effettiva la prossima estate.