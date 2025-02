Lucca-Thauvin ma non solo, quando si litiga per calciare il rigore: da Pulisic-Theo a Balotelli-Eto'o

AFP via Getty Images

La vittoria dell'Udinese in casa del Lecce nell'anticipo della 26a giornata ha lasciato qualche polemiche interna in casa bianconera:. Così i due hanno iniziato a discutere all'altezza del dischetto su chi avrebbe dovuto tirare il penalty, Lucca è rimasto con il pallone sottobraccio e non ne ha voluto sapere di mollarlo nonostante qualche tentativo anche da parte dei compagni di squadra. Risultato? Ha tirato lui, ha segnato, ma Runjaic l'ha subito sostituito per mandargli un messaggio.

- L'episodio di ieri non è stato l'unico nel quale due compagni di squadra hanno discusso per decidere chi deve calciare un rigore. In questa stagione è già successo due volte: a ottobre, il Milan ha avuto due penalty assegnati nella trasferta di Firenze. Il rigorista designato era, ma il primo lo calciache si era subito piazzato sul dischetto, e lo sbaglia; nel secondo casosi affretta a prendere il pallone per consegnarlo all'amico, ma anche Tammy fallisce dagli undici metri. Il Milan perde, e Fonseca è una furia.

- Stesso stadio, una settimana prima. Stavolta i protagonisti sono i giocatori della squadra di casa: nel giorno del debutto dicon la Fiorentina, l'islandese si conquista un rigore ma discute consu chi deve calciarlo. Tira l'ex Genoa e segna. Nei minuti finali è stato concesso un altro penalty ai viola, in quell'occasione Kean avrebbe voluto prendere il pallone ma sul dischetto si presenta ancora Gudmundsson, e la butta di nuovo dentro. E' il gol-vittoria, ma lo sguardo di Kean non è dei più felici.- Qualche anno fa è toccato adiscutere davanti al dischetto: l'Inter affrontava il Palermo, l'attaccante ha provato a calciare un rigore che spettava di diritto a. A ristabilire le gerarchie ci ha pensato il capitano Javier Zanetti, che ha allontanato Balo permettendo all'attaccante camerunense di calciare il penalty con tranquillità. Uno dei casi più eclatanti all'estero è stato in Francia, a Parigi. In uno spgliatoio pieno di top player e di giocatori di personalità può capitare che due compagni di squadra litighino per calciare un rigore: lo sanno bene al Psg, dove qualche anno fahanno discusso per decidere chi dovesse andare sul dischetto.