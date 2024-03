Lucca: 'Udinese grande con le grandi? Forse è un caso... Nazionale? Prima la salvezza'

L'Udinese piazza un altro colpo per la salvezza, ancora una volta contro una grande. I friuliani di Gabriele Cioffi vincono 2-1 all'Olimpico contro la Lazio e si portano così a +3 sul Frosinone terzultimo. A sbloccare l'incontro Lorenzo Lucca, nominato poi migliore in campo del posticipo della 28esima giornata di Serie A.



L'attaccante è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "Abbiamo fatto una grande partita, di sacrificio come ci ha chiesto il mister. Dobbiamo restare concentrati in vista di sabato perché sarà fondamentale per il nostro cammino".



I SUCCESSI CONTRO LE GRANDI - "Il mister ci tartassa e durante la settimana ci aiuta a dare il 100%, cercando di mantenere unito il gruppo. Può essere un caso, noi non dobbiamo sottovalutare le squadre più piccole giocando sempre con questa intensità e quando non si è in grado di vincere cercare di portare a casa almeno un punto".



SPERA NELLA NAZIONALE? - "Alla convocazione uno ci spera sempre, ma la mia testa è sull'aiutare l'Udinese a salvarsi e già sabato ci sarà una gara importante".