Lucchese, anche la Procura ha presentato istanza di fallimento: la data dell'udienza e il rischio per i playout

Nicola Natili

La situazione societaria della Lucchese si fa sempre più grave. Anche la Procura della Repubblica ha, infatti, presentato l'istanza di fallimento per la società toscana che si sta avviando, purtroppo, verso il quarto crac degli ultimi 17 anni. Questo evento segue il gesto fatto proprio dalla squadra che, a metà aprile, ha deciso di presentare i documenti per l’istanza di fallimento all’Associazione Calciatori.

LUCCHESE, ISTANZA DI FALLIMENTO DA PARTE DEI GIOCATORI

LIQUIDAZIONE - Come si legge su La Nazione, il pm Enrico Corucci, ha avanzato la richiesta della Procura, affiancata proprio a quella presentata da Liban Varetti, sindaco revisore della società, e dai calciatori. A queste due avrebbero fatto seguito anche le richieste di alcuni creditori, che, fino a questo momento, erano rimasti in attesa di nuovi sviluppi sui pagamenti arretrati.

UDIENZA - Il 13 maggio si terrà l'udienza in Tribunale davanti Giorgia Maria Ricotti, la giudice delegata ai fallimenti. Sembra, però, ormai inevitabile, dopo i tanti problemi avuti quest'anno, non ultima la messa in mora della società da parte dei calciatori, la dichiarazione del crac. Il quarto in 17 anni dopo quelli con Fouzi Hadj, Giuliani-Valentini e Moriconi.

PLAYOUT A RISCHIO - In questo caos vanno considerati anche i playout del Girone B di Serie C. Al momento la Lucchese, 16esima, giocherebbe l'andata con una tra Sestri Levante (penultima a 28 punti) e Legnago (utima a 26) il 10 maggio e il ritorno il 17, a cavallo proprio dell'udienza sul fallimento. Le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, tra cui il Milan Futuro, 17esimo con 33 punti, osservano con interesse. Con la Lega Pro che vorrebbe scongiurare lo scenario in cui una delle società coinvolte venga dichiarata fallita. Con conseguenze, poi, su tutta la stagione.

GLI SVILUPPI - Questa è la fine di una vicenda iniziata con il mancato pagamento degli stipendi di febbraio e con tre vendite di quote. La Lucchese, che non ha rispettato nemmeno la scadenza di aprile per gli stipendi (era il 16) potrebbe partire nella prossima stagione con una penalizzazione di 12 punti.

LA SPERANZA - L'ultima speranza, scrive sempre La Nazione, è che prima del 6 giugno arrivino degli imprenditori che si facciano carico degli oltre 3,6 milioni di debiti. Consentendo, quindi, alla società, che cambierebbe comunque nome e in cui i nuovi soci subentrerebbero con il titolo sportivo, di rimanere in Serie C.