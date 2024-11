Lucchese, malore per Nana Welbeck: come sta il giocatore, il comunicato del club

15 minuti fa



Il centrocampista della Lucchese, Nana Welbeck, ha accusato un malore nella mattinata di mercoledì 13 novembre, intorno alle 11:30. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero in una nota che riportiamo.



IL COMUNICATO - "Il giocatore ha accusato un improvviso malore durante un allenamento: è stato immediatamente soccorso dallo staff medico presente e, fortunatamente, si è ripreso spontaneamente nel giro di pochi secondi, tornando a uno stato di completo benessere. A tutela della sua salute e in ottemperanza ai protocolli standard previsti in situazioni di questo tipo, Nana Welbeck ha effettuato una serie di esami di controllo. Il giocatore si trova in buone condizioni e viene monitorato costantemente per garantirne la massima sicurezza. Auguriamo a Nana un rapido e sereno ritorno alle sue attività abituali". Solo un grosso spavento insomma per Wellbeck che, sarà sottoposto a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Le sue condizioni saranno monitorate e il club ha promesso di aggiornare la sua situazione che però, fortunatamente, è rientrata subito dopo il malore.