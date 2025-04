Lucchese, richiesta di istanza di fallimento dai giocatori senza stipendio: ansia dei tifosi

Nicola Natili

Non si placa ilin casa. Attesa per i bonifici, che il presidente Benedettoha promesso ai giocatori, ormai da giovedì scorso, ma che ad oggi non si sono ancora arrivati sui conti correnti dei giocatori e staff tecnico: dopo l’ennesimo rinvio, la squadra ha deciso diall’Associazione Calciatori, che nei prossimi giorni depositerà l’istanza al Tribunale di Lucca.- Questo il triste epilogo di una vicenda iniziata cone cone. La società rossonera fallirà perla prima con Fouzi Hadj, la seconda con Giuliani-Valentini e la terza con Moriconi,

- La squadra, che mercoledì ha messo in mora la società, primo passo necessario, prima di procedere con la richiesta d’istanza di fallimento. La Lucchese potrebbe giocare il prossimo campionato con unavisto che nemmeno gli stipendi del 16 aprile verranno saldati.