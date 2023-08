"Claudio Ferrarese è il capo scout della Lucchese 1905. Centrocampista d’esperienza, nato a Verona nel 1978, ha iniziato a giocare proprio nel Verona, dove, il 16 marzo 1997, debutta in Serie A. Ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Pistoiese, Cittadella, Piacenza, Ternana, Salernitana, Cagliari, Torino e Cremonese, giusto per citarne alcune, ma anche quella della Nazionale Italiana Under 17 e Under 18. A Claudio un benvenuto e un in bocca al lupo per il suo lavoro".