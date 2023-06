Alla fine è finita. E Juan Cuadrado non rinnoverà con la Juve, sul piatto solo l'ipotesi di un prolungamento con un ingaggio da comprimario. Così il colombiano al termine del contratto saluterà la truppa. Mentre il suo agente Alessandro Lucci continua a cercare una nuova soluzione: in Turchia c'è chi fa sul serio, lui vorrebbe restare in Italia (occhio a Inter, Roma e Lazio) o semmai andare in Spagna.