Completamente nuda su un'isola che appare deserta accompagnata dalla citazione del film "Cast Away". Una naufraga d'eccezione è Lucia Javorcekova, la nota modella divenuta famosa in Italia per il tormentone #escile e per quello #mozzarellone in cui si spogliava sui social.



La bellissima modella non ha perso il vizio e sul suo profilo instagram non perde occasione per mostrare foto in costume, in topless e perfino completamente nuda. Il fisico e gli scatti sono sempre da togliere il fiato e noi ve li mostriamo nella nostra gallery.