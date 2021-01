"Too hot to handle" o più semplicemente troppo complicato da gestire. Chissà a cosa si riferisce Lucia Javorcekova, la nota modella slovena che in Italia spopolò col tormentone escile, che ha postato sui social una nuova foto in topless coperta solo dalle proprie braccia.

Lucia oggi vive in pianta stabile in Messico dove quotidianamente delizia i suoi follower con scatti e foto al mare da togliere il fiato che noi vi mostriamo nella nostra gallery.