Lucio incensa Inzaghi: "Si meriterebbe una notte alla Mourinho per quello che ha fatto"

, difensore dell'Inter che nel 2010 ha centrato il Triplete dopo aver eliminato in semifinale di Champions League proprio il Barcellona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del confronto di stasera, partendo però dai suoi ricordi di quel 28 aprile 2010:"Ne ho giocate di battaglie nella mai carriera, ma come quella ce ne sono state poche. A distanza di anni posso dire che è stato quasi divertente... la partita , come si è svolta, l’atmosfera unica, quasi irripetibile. Era divertente vivere il momento, certo dopo che ha segnato Piqué un po’ meno, ma nel nostro cuore siamo sempre stati convinti di resistere fino alla fine. Guardavo Samuel accanto e vedevo un compagno pronto a morire per me, e lui sapeva che avrei fatto lo stesso per lui. E poi le corse dei vari Zanetti, Cambiasso, Maicon: neanche l’espulsione assurda di Thiago Motta ci ha fatto cadere. E, ovviamente, ricordo la corsa a fine partita di Mourinho: il grande merito di quell’impresa resterà sempre suo. Auguro a Inzaghi di vivere una notte così, se lo meriterebbe per il lavoro che ha fatto".

- "La forza offensiva del Barcellona è impressionante, producono occasioni e pericoli da tutte le parti, ma è impressionante anche la capacità di difendere dell’Inter, soprattutto in Champions League. Ogni partita è diversa, ogni squadra è diversa, posso solo dire che questa Inter ha i giocatori e le conoscenze per difendersi sempre con ordine: ha il fisico dei centrali, l’attenzione del gruppo, la fame di arrivare fino in fondo. E anche la tecnica, perché serve pure quella per uscire con la palla e ripartire: in questo, soprattutto Bastoni è un maestro".

- "Lewandowski sarebbe stato un riferimento diverso da marcare, più presente in area, senza di lui giocherà un centravanti magari più mobile. Non do consigli, ma soprattutto in una partita così intensa la difesa è un concetto di squadra, come era per noi nel 2010: bisogna ridurre al minimo la possibilità di uno contro uno, servono aiuti da tutti. Possono ripetere la stessa prestazione di Monaco e lasciarsi completamente alle spalle questo momento un po’ così".- "Questa è Champions pura, al massimo livello, in questa competizione tutto quello che è successo prima si azzera. Ce lo dice la storia, questa coppa dà motivazioni uniche, diverse da tutte le altre. Io non credo che il Barcellona entrerà in campo sazio per le ultime vittorie, ma soprattutto sono certo che l’Inter non sarà depressa per le tre sconfitte".