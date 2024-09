Lucio: "La mia Inter è in buone mani, nel derby come a Manchester e su Inzaghi..."

Lucio, ex difensore nerazzurro, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Inter e Milan, che andrà in scena domenica sera alle 20.45. Il brasiliano, tra i tanti temi toccati, si è soffermato sulla forza dei ragazzi di Simone Inzaghi che riescono a tenere testa a squadre del calibro del: "Grande prova dell’Inter a Manchester. Quante squadre sono capaci di andare là e giocare in quella maniera? Quando dico giocare, intendo sia difendere che attaccare. In casa del City può capitare di perdere e spesso si subisce almeno un gol, e invece l’Inter è uscita alla pari contro una delle più forti squadre d’Europa". Ecco le altre dichiarazioni:

- "Ovviamente, spero che vinca sempre l’Inter. Stavolta arriva favorita, non ci sono dubbi, ma un derby è sempre un derby".- "Ho giocato più contro suo fratello, non ho avuto mai il piacere di parlare con lui. Da quello che riesco a vedere da qua,. Ha un’ottima organizzazione tattica, gli piace molto uscire con la palla, e poi ha capacità di fare gruppo.".- "Il difensore si fa solo così, bisogna farsi valere anche fisicamente. Come dire, qui non si passa!: rispetto a lui, gli altri ai lati giocano più la palla e vanno in attacco, ma quando c’è da chiudersi in alcuni momenti delle partite lo fanno benissimo. Ad esempio, non era facile resistere negli ultimi minuti contro il City che premeva forte. Se funzionano così insieme è merito di tutta la squadra e del sistema che si è inventato Inzaghi."

- "Serve solo allenarsi e stare nella squadra giusta., nonostante sia il centravanti che risolve tanti problemi. Non dipende neanche da Thuram, che sta crescendo così bene e chissà dove potrà arrivare. La squadra attacca sempre con 8 uomini, è uno spettacolo. So che aspettate tutti questo primo gol stagionale di Lautaro, magari arriva nel derby ed è pure più bello".