Inter-Juventus è il big match che animerà l'ottava giornata di Serie A, in vista della gara di San Siro il doppio ex Lucio ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato della sua breve esperienza in bianconero: "È successo che non giocavo... Purtroppo non sono stato tenuto in considerazione come pensavo di meritare. Venivo da un grande club e da un grande storia di successi all’Inter: speravo di continuare alla stessa maniera e invece... È evidentemente andata male: per questo tra me e la Juve è durata così poco. Potessi tornare indietro, andrei da qualche altra parte. Sceglierei un club in cui verrei sfruttato meglio. Ma in quel periodo io avevo un solo desiderio: non andarmene dall’Inter! Purtroppo in quel momento cambiarono tutto a Milano e io fui quasi obbligato ad andare".



CONTE - "Sorpreso di vederlo all'Inter? Nel calcio si volta pagina, cambiano allenatori e giocatori e non c’è mai da stupirsi: per me è normale che un simbolo juventino possa finire all’Inter e anche viceversa. Non ho ancora visto bene la nuova squadra di Conte, ma so che è un allenatore che dà un timbro molto forte alle sue squadre. Anche fisicamente. Di questo mi sono accorto anche se sono stato poco con lui".