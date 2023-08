La prima offerta è arrivata due giorni fa, ma la partenza di Norberto Beto, attaccante portoghese dell'Udinese, è sempre stata una possibilità in Friuli. Anche prima di ricevere una prima e una seconda proposta da parte dell'Everton, il club del presidente Pozzo si è cautelato con gli arrivi di Lucca e Brenner rispettivamente da Ajax e Cincinnati. 26 milioni non sono stati abbastanza, la richiesta era di 35, ma la quadra è stata trovata senza grandi problemi a 30 più bonus e le visite mediche, riportano fonti inglesi, potrebbero svolgersi anche nella giornata di domani.



SOSTITUTO - Due attaccanti, abbiamo detto, sono già arrivati a Udine, ma nella rosa di Sottil ce n'è un terzo: è il classe 2005 Vivaldo Semedo, 1,92 cm, portoghese e punta centrale proprio come Beto, prelevato la scorsa estate dalle giovanili dello Sporting Lisbona. Parte sicuramente dietro a Lucca e Brenner, ma ha grandi potenzialità e il futuro è dalla sua parte. Ad ogni modo, i bianconeri stanno cercando anche l'accordo con la Juventus per il prestito di Kaio Jorge, che però è molto vicino al Frosinone che sta imbastendo un doppio affare con Soulé. Le non perfette condizioni dell'ex Everton Deulofeu non escludono che il ds Balzaretti debba tornare ancora sul mercato