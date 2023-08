Simone Pafundi non vede l'ora di uscire dal tunnel. Il gioiellino dell'Udinese, classe 2006, è da tempo alle prese con una pubalgia che non lo lascia tranquillo. Il ragazzo è alle prese con questo problema da quando ha finito il Mondiale Under 20 a inizio giugno, ma in attesa del recupero definitivo la società sta lavorando per il rinnovo del contratto del giocatore per il quale qualche mese fa si era interessato il Napoli.- Tra l'Udinese e l'entourage del giocatore, il massimo consentito per un giocatore che non ha ancoa compiuto 18 anni (li faràil 14 marzo). Al momento però c'è ancora qualche aspetto da sistemare, non è escluso che le parti si possano incontrare dopo la fine del mercato per provare a sistemare la situazione e trovare l'accordo definitivo per il rinnovo.- L'Udinese vuole blindarlo per evitare gli assalti da parte di altre società, considerando che Pafundi è uno dei giovani italiani in rampa di lancio. A giugno si è messo in vetrina nel Mondiale Under 20 con un gol su punizione sfiorando la vittoria del torneo perso in finale con l'Uruguay; Mancini l'ha lanciato in Nazionale A facendolo diventare l'esordiente più giovane dell'Italia negli ultimi cent’anni, il terzo di sempre.: l'Udinese vuole tenersi stretto Pafundi, nelle prossime settimane proveranno ad accelerare per il rinnovo.