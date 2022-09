Nel giorno del debutto europeo contro il Ludogorets - oggi alle ore 18.45 - in casa Roma la parola chiave è ‘prudenza’. La prudenza ha spinto Mourinho a lasciare a casa Tammy Abraham: dopo la contusione alla spalla subita con l’Udinese l’inglese non è partito per la trasferta in Bulgaria dove al centro dell’attacco giallorosso dovrebbe giocare Belotti. Out anche Karsdorp, a destra ci sarà Celik. La partita è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su Dazn e Sky Go.



Le probabili formazioni:

Ludogorets (4-2-3-1): Sluga; Cicinho, Verdon, Terziev, Gropper; Yordanov, Pitrowski; Tekpetey, Tissera, Delev; Thiago. All.: Simundza.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. All.: Mourinho.