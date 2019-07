Finalmente ci siamo, la nuova Inter di Antonio Conte scende oggi in campo per la prima uscita stagionale, che coincide anche con l'esordio nella prima gara da nuovo tecnico nerazzurro per l'ex Chelsea: avversario il Lugano, militante nella massima serie svizzera, presso lo Stadio Cornaredo del capoluogo del Canton Ticino, alle ore 17.30. Handanovic e compagni, che hanno sostenuto i primi giorni di lavoro dopo il raduno proprio a Lugano, affrontano la formazione svizzera, settima con 44 punti nell'ultima stagione di Super League elvetica: in palio la Casinò Lugano Cup, di fronte a uno stadio tutto esaurito con 7mila spettatori giunti per vedere la prima Inter di Conte, chiaramente priva di Mauro Icardi, che ha lasciato ieri il ritiro e non parteciperà alla tournée in Cina, prevista a partire da domani. In campo nerazzurri rimaneggiati, dato che diversi giocatori sono ancora in vacanza dopo gli impegni delle nazionali (tra cui il nuovo acquisto Barella) e altri arriveranno dal mercato; assente anche Matteo Politano, che ha riportato un infortunio muscolare alla coscia destra nei primi giorni di ritiro e starà fuori per due settimane. Spazio dunque a Longo e al giovane Esposito davanti, con il neo acquisto Sensi schierato in mediana.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Le due compagini si affrontano per la quarta volta. Nei primi due precedenti, validi per il primo turno della Coppa Uefa della stagione 1995/96, ci fu un pareggio per 1-1 in terra svizzera ed una sconfitta con il risultato di 1-0 a San Siro. Lo scorso anno, in amichevole, l'Inter si impose con il risultato di 3-0.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lugano (3-4-1-2): Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Vecsei, Aratore, Custodio; Bottani; Rodriguez, Gerndt.



Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Longo, Esposito.





h 17.30 Stadio Cornaredo (Lugano): Lugano-Inter 0-0 LIVE





LA CRONACA:



7' - Cross di Candreva, Longo di testa alza sopra la traversa.



1' - Via al match.