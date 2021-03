. Un risultato che pesa ancor di più in virtù del fatto che la, ancora prima, si è limitata a un pareggio dopo la sconfitta di una settimana fa.autore di una grande rimonta in questi ultimi mesi.: ''. Il nostro progetto resta ambizioso: vogliamo salire in Serie B. Bari è rimasta scottata da alcune delle ultime presidenze, ma è una piazza che merita categorie più importanti''. Parole che confermano la voglia dei De Laurentiis di investire nel progetto Bari, nonostante i risultati deludenti di questa stagione. I tifosi, almeno per ora, possono stare tranquilli: l'obiettivo è ancora la Serie B,, a lungo prime nella fase iniziale della stagione e ora a -(che deve anche recuperare una partita). Allunga anche la, sempre più seconda, che grazie alla vittoria contro la Pistoiese sale a quota 56 in classifica. Secondo successo consecutivo per la, che dopo la batosta rimediata dal Lecco qualche settimana fa ha ritrovato il piglio dei giorni migliori scalando la classifica e, bloccato dal Mantova. Perde anche il, addirittura 3-0 contro il, permettendo alla capolista di abbozzare la prima vera fuga stagionale., che perde 2-0 in casa contro la Vis Pesaro e abbandona ogni velleità di vittoria del girone: per il Cavalluccio è in programma domani il recupero della sfida contro il Perugia che dirà molto sulla condizione di due squadre in crisi d'identità.. Piccolo momento di flessione per la capolista, che vede avvicinarsi l'Avellino, al quinto successo consecutivo, lontano ora sette punti (anche se con una partita in più). Ritrova la vittoria anche il, che dopo un mese di grandi delusioni si rilancia con il 3-0 rifilato al Bisceglie. Rallenta invece il, sconfitto per 4-2 dalla Juve Stabia e scivolato al decimo posto, a +2 sulla Viterbese.