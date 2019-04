Luigi De Laurentiis, presidente del Bari (attualmente in Serie D), ha parlato ai microfoni di DAZN: "La decisione di acquistare la società è stata presa tenendo conto del bacino d'utenza. Il Bari è un bellissimo brand. Giovanni Cornacchini è stato bravo, è riuscito ad allenare un gruppo che dopo poche settimane ha iniziato a giocare, vincendo tante gare di fila. Lui è stato in grado di tenere il gruppo, di trovare quella forza che ha portato il Bari ad essere primo per tutto il campionato."