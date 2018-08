Il nuovo presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa: "Ero a Londra per alcuni progetti cinematografici quando è arrivata questa bellissima opportunità. In un’ora ho accettato la presidenza. Il Bari e la città di Bari sono eccellenze italiane, è una opportunità per lavorare a testa bassa e far ripartire una nuova squadra per toccare livelli sempre più alti. Stiamo mettendo in piedi un bel gruppo di lavoro con cui collaborerò, verrò a vivere qui per far partire tutto e seguirò da vicino per quanto possibile questa avventura. C’è grande voglia, ho sempre amato questa città. Siamo al nostro primo giorno, ma abbiamo già visitato il San Nicola che è una bellissima struttura, la sede della società potrebbe essere proprio qui allo stadio".