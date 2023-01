non si muove da Roma, almeno per ora., che non soddisfa le richieste di, e ora punta a rilanciare il calciatore nella seconda parte di stagione.Gli spagnoli avevano tentato un primo approccio la settimana scorsa. Non potendo però permettersi di spendere 20 milioni per il cartellino del Mago, hanno proposto un prestito per i prossimi sei mesi, pagando per intero l'ingaggio. Niente da fare. Il classe '92 aveva anche aperto alla possibilità di andare a giocare in un club di bassa classifica, maLe altre pretendenti (Atletico Mardrid e Siviglia su tutte) sono alla finestra, ma non hanno ancora mosso concretamente alcun passo ufficiale per un'eventuale trattativa. Senza offerte perciò Luis Alberto, il cui contratto scadrà solo nel 2025, rimane a, dove oggispera di rivederlo in gruppo.Il numero 10 ha saltato per intero gli allenamenti della settimana scorsa. Una contusione al ginocchio sinistro, rimediata nell'amichevole contro l'Almeria, gli ha dato più noie del previsto. A cavallo di Capodanno però il gonfiore è andato migliorando.Vuole esserci a tutti i costi a Lecce tra due giorni, alla ripresa della Serie A. Dovrebbe farcela ad essere disponibile dalla panchina, ma se non fosse stato per questo problema fisicoIn allenamento e nelle tre partite prenatalizie è sempre stato tra i migliori,Segno che la voglia di riscatto del giocatore è grande, dopo una prima parte di stagione con più ombre che luci.Ci sarà poi modo e tempo in estate di discutere con calma del suo futuro con la società.