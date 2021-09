Tante le critiche mosse a Ciro Immobile dopo la doppia sfida dell'Italia in cui non è riuscito a lasciare il segno. E i suoi compagni alla Lazio si sono schierati col proprio capitano. Prima Luis Alberto, il trequartista spagnolo che tanti assist a sfornato al 17: "Caro amico, che invidia" la storia pubblicata dal 10 laziale, che ha postato la foto della maglia dei 3 gol in campionato.



Dopo Luis Alberto, anche Francesco Acerbi, centrale di Lazio e Italia, ha detto la sua: "Un leone non si preoccupa del parere delle pecore" la scritta apparsa nelle sue storie, accompagnata da una foto di un abbraccio tra i due". Tra i più critici con Immobile c'è Antonio Cassano, che ha dichiarato "Non sa giocare a calcio, ha paura".