In seguito al termine della sfida trane ha combinata una delle sue. Il Mago, tanto forte quanto istintivo, nel post partita è stato protagonista di un like a una critica mossa asu Twitter. “Luis Alberto e Milinkovic non possono giocare insieme? Wow tu pensa che cogl... Simone Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per 5 anni...I giocatori forti devono giocare sempre”, questo il commento di un utente nei confronti del Comandante.Con l’assenso del numero 10 sono imperversate subito le polemiche vista la recidività del soggetto. Lo scorso anno era successo con gli stipendi e la famosa questione dell’areo in diretta su Twitch prima della trasferta di: “”. Poi l’arrivo incol nuovo allenatore e, dopo aver recuperato terreno, leconin amichevole.Quest’ultima soprattutto non è piaciuta a Sarri tanto da costargli la titolarità alla prima giornata di campionato contro l’. È scoppiato quindi un nuovo caso Luis Alberto?. Lo spagnolo stamattina si regolarmente allenato con tutti coloro che non hanno giocato o al massimo sono subentrati col Marsiglia sembrando anche motivato in partitella.Cambiamo domanda allora:. Va detto che a Sarri piace chi non accetta sempre di buon grado le scelte del tecnico. “Luis Alberto deluso dopo il cambio? Questo non mi importa, anzi”, così si espresse il Comandante dopo il, nella conferenza pre. In quel caso però el Diez era nervoso per essere uscito anzitempo dal campo.Ora, invece, dopo le svariate parole al miele nei confronti del nuovo allenatore “”, sono arrivate due panchine di fila contro Inter e Marsiglia, seguite dalla frase “”. Considerando che la stima di Sarri per il Sergente è alta “”, il Mago intravede all’orizzonte altre panchine. Come reagirà? Tutto da vedere. Ora ha i riflettori puntati addosso, ma, rispetto a, Sarri non farà sconti.