Stasera la Lazio gioca in casa contro la Fiorentina e Sarri fa partire ancora dalla panchina Luis Alberto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo può andare via nel prossimo mercato invernale. I 40 milioni richiesti dalla Lazio potrebbero pure registrare qualche piccolo sconto, ma per adesso non si scorgono attenzioni sul mercato italiano come anche su quello estero.



La stagione biancoceleste è partita con Luis Alberto in copertina, ma non in quella auspicata dal Comandante. Lo spagnolo non si è presentato al raduno di Formello ed è arrivato nel ritiro di Auronzo cinque giorni dopo l’avvio della preparazione. Ribadendo la volontà di essere ceduto, mentre si aspettava la richiesta dall’Inter o dal Milan. Soprattutto con la speranza di seguire Inzaghi a Milano. Dal mercato nessuna mossa concreta per aprire una trattativa con la Lazio, comunque ancorata a una quotazione sui 40 milioni di euro, anche sotto la spinta di un rinnovo al 2025 di appena un anno fa.