Luis Alberto è il re degli assist in tutta Europa. Sul trono con lui, sempre ad 11, Thomas Muller del Bayern Monaco. Potrebbe raggiungerli Kevin De Bruyne del City: ha 2 partite a disposizione per incrementare i suoi 10 assist.



MIGLIORE DEL 2019 - Quello che è invece certo è che lo spagnolo della Lazio rimarrà l'unico giocatore della Serie A della storia a raggiungere la doppia cifra di assist prima dell'anno nuovo. Un segno di un rendimento al top, come riporta Lalaziosiamonoi.it: dietro di lui Kulusevski e Pellegrini - 7 e 6 in Italia.