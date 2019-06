Il centrocampista della Lazio Luis Alberto torna a parlare dalla Spagna e a strizzare l'occhiolino al Siviglia. Ecco cosa ha dichiarato a Canal Sur Television: "Futuro? Vedremo cosa succede, al momento ho ancora un contratto con la Lazio. Lopetegui? L’ho avuto più volte in Nazionale e so come lavora, mi piace. Penso che sia un allenatore che conosce le mie caratteristiche”. Attualmente sotto contratto fino a giugno 2022, Luis Alberto è stato protagonista nei giorni scorsi di un vivace scambio di battute col presidente Lotito e al momento è ritenuto incedibile dalla Lazio, che sta valutando anche l'ipotesi di offrirgli il rinnovo.