Nonostante la vittoria della sua Lazio sul Napoli, al Maradona, il centrocampista spagnolo Luis Alberto, autore anche del gol dell'1-0, non ha risparmiato frecciate importanti contro la direzione arbitrale del signor Andrea Colombo della sezione di Como che ha sì annullato due gol ai biancocelesti, ma tutti e due grazie al var con decisioni corrette.



"Non voglio parlare di questo tema, ma con questi arbitri non si può giocare, fate venire arbitri con personalità, perché così ti ammazzano. Menomale che abbiamo vinto, lo dico oggi, altrimenti sembra che cerchiamo scuse. Non dico altro perché altrimenti mi squalificano".