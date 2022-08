Partiamo dal concetto che, opinionista di Calciomercato.com, ha espresso a caldo subito dopo la gara tra Lazio e Inter:. E' indubbio infatti che Luis Alberto sia un giocatore molto più dotato dell'ex della partita, ma. E non è nemmeno un mistero che il ritorno a Siviglia sia saldo nei pensieri del Mago: "Ho ancora 3 anni di contratto, ovviamente è vero che c'è tempo per tornare. Vorrei tornare prima o poi e. Poi gli anni passano e se non mi lasceranno andare avrò comunque tempo per cercare altre cose".Poco più diIl Siviglia ci ha provato, ma iper il giocatore in scadenza nel 2025. L'alternativa (Ilic del Verona) era pronta, ma quando gli andalusi si sono fiondati sullo svincolatola situazione è diventata chiara: ancora una volta, come per Milinkovic-Savic un'estate di voci e nulla più. E ancora una volta il problema di un posto da mezzala nel 4-3-3 di Sarri da contendere a giocatori certo meno tecnici, ma più funzionali alle idee dell'allenatore.Che poi, chiamalo problema..., e ieri sera ne è arrivata un'altra scintillante dimostrazione.. E sedovesse poi rivelarsi il piccolo Iniesta descritto dal ds dell'Estoril qualche settimana fa ai nostri microfoni , allora a Roma sponda biancoceleste ci sarebbe di che esaltarsi.